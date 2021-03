Vaccino AstraZeneca | docenti e Ata rinunciano in molti casi Gli esperti | “É sicuro”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 13 marzo 2021) Il caso del lottoABV2856, sospeso momentaneamente dall'Aifa, sta senza dubbio rallentando una campagna di vaccinazione che già non brillava per velocità: il personale scolastico in seguito agli ultimi eventi è infatti timoroso e in molte province d'Italia si sono registrate diverse rinunce e cancellazioni di prenotazioni. Gliperò tendono a rassicurare il personale invitandoli a non entrare in paranoia e a fidarsi degli organi competenti. L'articolo .