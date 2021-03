Tommaso Zorzi opinionista a Tu si que vales? Nuova indiscrezione dopo l’Isola (Di sabato 13 marzo 2021) Momento d’oro per Tommaso Zorzi. dopo la vittoria del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta arrivare una pausa ma così non è stato. Ed infatti il rampollo milanese da lunedì sera sarà in diretta nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi (ma non finisce qui). Tommaso Zorzi opinionista a Tu si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 13 marzo 2021) Momento d’oro perla vittoria del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta arrivare una pausa ma così non è stato. Ed infatti il rampollo milanese da lunedì sera sarà in diretta nel ruolo dideldei Famosi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi (ma non finisce qui).a Tu si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

