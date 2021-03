Tommaso Zorzi nel cast dell’isola dei Famosi 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Ormai è del tutto ufficiale, Tommaso Zorzi, sarà il terzo opinionista dell’isola Dei Famosi. Non prenderà il posto di Elettra Lamborghini, come era stato inizialmente ipotizzato, ma sarà al suo fianco. A ricoprire lo stesso ruolo dei due influencer, ovvero quello di opinionista, ci sarà anche la cantante Iva Zanicchi, che negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso al Grande Fratello Vip. L’inviato speciale di quest’anno sarà Massimiliano Rosolino, che sarebbe partito per l’Honduras già da qualche settimana. Tommaso Zorzi, come opinionista all’Isola dei Famosi, avrà un format online Se in un primo momento Tommaso Zorzi aveva detto di No all’Isola dei Famosi, a distanza di pochi giorni tutto è cambiato. L’influencer negli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 marzo 2021) Ormai è del tutto ufficiale,, sarà il terzo opinionistaDei. Non prenderà il posto di Elettra Lamborghini, come era stato inizialmente ipotizzato, ma sarà al suo fianco. A ricoprire lo stesso ruolo dei due influencer, ovvero quello di opinionista, ci sarà anche la cantante Iva Zanicchi, che negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso al Grande Fratello Vip. L’inviato speciale di quest’anno sarà Massimiliano Rosolino, che sarebbe partito per l’Honduras già da qualche settimana., come opinionista all’Isola dei, avrà un format online Se in un primo momentoaveva detto di No all’Isola dei, a distanza di pochi giorni tutto è cambiato. L’influencer negli ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - saaraficara : @tommaso_zorzi FAI QUELLO CHE VUOI - AgenderBane : RT @ccstantz: TOMMASO ZORZI HA PIÙ PROPOSTE LAVORATIVE CHE ANNI, POSSIAMO DIRLO PER FAVORE #TZVIP -