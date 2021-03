Testo e video ufficiale di “Amare” cantata da La Rappresentate di Lista al Festival di Sanremo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Amare” di La Rappresentate di Lista, Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 La Rappresentate di Lista Veronica Lucchesi, nata a Pisa, il 17 ottobre 1987 – voce Dario Francesco Mangiaracina, nato a Palermo, il 21 marzo 1985 – chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce 11esima posizione “Amare” di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – Dardust – R. CammarataV. Lucchesi – D. F. MangiaracinaEd. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing ItaliaMilano – Arezzo Ogni volta che nella mia vitaNon pensavo di essere abbastanzaCome un vuoto dentro la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” di Ladi, Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoLadiVeronica Lucchesi, nata a Pisa, il 17 ottobre 1987 – voce Dario Francesco Mangiaracina, nato a Palermo, il 21 marzo 1985 – chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce 11esima posizione “” di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – Dardust – R. CammarataV. Lucchesi – D. F. MangiaracinaEd. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing ItaliaMilano – Arezzo Ogni volta che nella mia vitaNon pensavo di essere abbastanzaCome un vuoto dentro la ...

