Temptation Island | Andrea Zelletta nel cast?

Leggi su solodonna

(Di sabato 13 marzo 2021) La prossima edizione dipare essere ormai confermata; tra le future coppie che potrebbero prendervi parte, si vocifera anche di un ex gieffino:, detto “croccantino”. Natalia Paragoni, la sua ragazza, è d’accordo con questa evenienza? La coppia resisterebbe alle tentazioni del reality show di Witty tv?10 sta per prendere il via e le notizie a riguardo sono sempre più copiose; nonostante non sia Articolo completo: dal blog SoloDonna