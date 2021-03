Si taglia la gamba con una motosega Berbenno, 53enne in gravi condizioni (Di sabato 13 marzo 2021) È stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni: stava tagliando alcuni rami in un bosco della zona. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 marzo 2021) È stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in: stavando alcuni rami in un bosco della zona.

Si taglia la gamba con una motosega Berbenno, 53enne in gravi condizioni L'Eco di Bergamo Giovane di Trobaso si ferisce a una gamba con la motosega Stava tagliando la legna nel giardino di casa quando qualcosa è andato storto e con la motosega si è tagliato un polpaccio. E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 18 a Trobaso, frazione di Verbania.

