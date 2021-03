Serie B 2020/2021, l’Empoli stacca tutti: Mancuso-Matos, Vicenza sconfitto 0-2 (Di sabato 13 marzo 2021) l’Empoli supera il Vicenza per 0-2 in occasione della ventottesima giornata di Serie B 2020/2021. Una vittoria di vitale importanza per la banda di Dionisi, decisa dal quindicesimo gol in campionato di Leonardo Mancuso. L’attaccante all’8? colpisce a freddo i veneti, avventandosi sulla sfera come un avvoltoio raccogliendo il tiro di Bajrami respinto dal palo. Un risultato che, in concomitanza della sconfitta del Monza contro la Reggina e il pareggio della Salernitana contro il Cosenza, consente ai toscani di piazzare un cuscinetto di sei punti sulle inseguitrici. Il Vicenza vede invece fermarsi la striscia di cinque risultati utili consecutivi, ma rimangono comunque sei i punti di vantaggio sulla Reggiana quintultima. LE PAGELLE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021)supera ilper 0-2 in occasione della ventottesima giornata di. Una vittoria di vitale importanza per la banda di Dionisi, decisa dal quindicesimo gol in campionato di Leonardo. L’attaccante all’8? colpisce a freddo i veneti, avventandosi sulla sfera come un avvoltoio raccogliendo il tiro di Bajrami respinto dal palo. Un risultato che, in concomitanza della sconfitta del Monza contro la Reggina e il pareggio della Salernitana contro il Cosenza, consente ai toscani di piazzare un cuscinetto di sei punti sulle inseguitrici. Ilvede invece fermarsi la striscia di cinque risultati utili consecutivi, ma rimangono comunque sei i punti di vantaggio sulla Reggiana quintultima. LE PAGELLE DELLA PARTITA SportFace.

