Serafini: “Kessie presidente? Io so che parcheggiava nel posto di Scaroni” (Di sabato 13 marzo 2021) Il noto giornalista Luca Serafini, ai microfoni di 'Sky Sport', ha raccontato un aneddoto sul perché chiamino Franck Kessie 'Il presidente' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Il noto giornalista Luca, ai microfoni di 'Sky Sport', ha raccontato un aneddoto sul perché chiamino Franck'Il' Pianeta Milan.

Advertising

PianetaMilan : #Serafini: '#Kessie presidente? Io so che parcheggiava nel posto di #Scaroni' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Serafini: 'Kessie presidente? So che parcheggiava nel posto di Scaroni' - LUZrossonero : Stommale.... Questa è la volta che mi salta il cuore dalle risate ?????????????????????? - kinglomux : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Kessie presidente? So che parcheggiava nel posto di Scaroni' - sportli26181512 : Serafini: 'Kessie presidente? So che parcheggiava nel posto di Scaroni': Sono tante le opinioni sulla genesi del so… -

Ultime Notizie dalla rete : Serafini Kessie Tonali espulso, Serafini non ci sta: "Immobile fece peggio" Luca Serafini , a Milan Tv , ha analizzato l'episodio reputandolo un fallo non da rosso. Per avvalorare la sua tesi, l'opinionista ha ricordato il brutto fallo di Immobile su Bayakoko in Lazio-Napoli,...

Tonali espulso, Serafini non ci sta: "Immobile fece peggio" Luca Serafini , a Milan Tv , ha analizzato l'episodio reputandolo un fallo non da rosso. Per avvalorare la sua tesi, l'opinionista ha ricordato il brutto fallo di Immobile su Bayakoko in Lazio-Napoli,...

Serafini: “Kessie presidente? Io so che parcheggiava nel posto di Scaroni” Pianeta Milan Serafini: "Kessie presidente? So che parcheggiava nel posto di Scaroni" Sono tante le opinioni sulla genesi del soprannome di Franck Kessie, il "Presidente". Luca Serafini, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato la sua versione: "L'aneddoto che so ...

Milan, Serafini svela: “Pioli esonerato? La squadra era pronta a…” La svolta epocale è stata quella di rinunciare alla rivoluzione Rangnick, si sono resi conto che l’alchimia era formata dal triangolo Maldini, Pioli, Ibrahimovic. Serafini ha svelato tra l’altro un pi ...

Luca, a Milan Tv , ha analizzato l'episodio reputandolo un fallo non da rosso. Per avvalorare la sua tesi, l'opinionista ha ricordato il brutto fallo di Immobile su Bayakoko in Lazio-Napoli,...Luca, a Milan Tv , ha analizzato l'episodio reputandolo un fallo non da rosso. Per avvalorare la sua tesi, l'opinionista ha ricordato il brutto fallo di Immobile su Bayakoko in Lazio-Napoli,...Sono tante le opinioni sulla genesi del soprannome di Franck Kessie, il "Presidente". Luca Serafini, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato la sua versione: "L'aneddoto che so ...La svolta epocale è stata quella di rinunciare alla rivoluzione Rangnick, si sono resi conto che l’alchimia era formata dal triangolo Maldini, Pioli, Ibrahimovic. Serafini ha svelato tra l’altro un pi ...