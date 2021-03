Osho già rimpiange Conte e Casalino: “Erano come Ric e Gian. Arcuri mi chiedeva le vignette su di lui” (Di sabato 13 marzo 2021) In una lunga intervista sul Corriere della Sera, Federico Palmaroli, in arte Osho, parla a tutto campo. L’autore satirico del Tempo già rimpiange il governo Conte. Per puri motivi professionali, s’intende. Al giornalista che chiede a Osho, se rivedremo Conte, risponde. «Se dovesse accadere, mi calerebbe parecchio. Alla caduta del governo gialloverde disse che la sua esperienza in politica sarebbe finita lì. Invece ha fatto il Conte 2 ed era pronto al Conte 3, 4, 5… Anche 15. Una volta che lo tocchi con le tue manine, il potere fatichi a mollarlo». Nel caso, tornerà con Rocco Casalino? «Penso proprio di sì. Sono una coppia indissolubile, come Ric e Gian». Osho su Conte: “Con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) In una lunga intervista sul Corriere della Sera, Federico Palmaroli, in arte, parla a tutto campo. L’autore satirico del Tempo giàil governo. Per puri motivi professionali, s’intende. Al giornalista che chiede a, se rivedremo, risponde. «Se dovesse accadere, mi calerebbe parecchio. Alla caduta del governo gialloverde disse che la sua esperienza in politica sarebbe finita lì. Invece ha fatto il2 ed era pronto al3, 4, 5… Anche 15. Una volta che lo tocchi con le tue manine, il potere fatichi a mollarlo». Nel caso, tornerà con Rocco? «Penso proprio di sì. Sono una coppia indissolubile,Ric e».su: “Con ...

