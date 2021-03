Olimpiadi 2036 | Schauble | “Non escludo una candidatura della Germania”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Il presidente del parlamento tedesco, Wolfgang Schäuble, ha parlatopossibileper ospitare i Giochi Olimpici delnel corso di un’intervista rilasciata a “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: “Almeno discutiamo se lepotrebbero essere tenute a Berlino o in un’altra città cento anni dopo il 1936 perché il mondo possa vederla: questa è unacompletamente diversa! Ci prepareremo ad organizzare alcuni Giochi negli anni ’30, che potrebbero essere quelli del 2032 o del”, ha detto il ministro dopo aver consultato la questione con le città coinvolte. Anche per Laschet, la celebrazione del massimo evento sportivo un secolo dopo i Giochi Olimpici nellanazista non è un ostacolo. ...