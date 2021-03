Forlì, azienda con spogliatoi separati tra italiani e stranieri: “Scelta degli operai” (Di sabato 13 marzo 2021) spogliatoi separati in un’azienda di Forlì. Il titolare, Claudio Conficoni, precisa che la Scelta è stata avanzata dagli stessi dipendenti spogliatoi separati tra i dipendenti italiani e quelli stranieri, è questa la decisione di un imprenditore romagnolo, Claudio Conficoni, titolare della “Plasfor”, azienda specializzata in verniciature protettive. Una decisione che ha lasciato senza parole Cristian L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 marzo 2021)in un’di. Il titolare, Claudio Conficoni, precisa che laè stata avanzata dagli stessi dipendentitra i dipendentie quelli, è questa la decisione di un imprenditore romagnolo, Claudio Conficoni, titolare della “Plasfor”,specializzata in verniciature protettive. Una decisione che ha lasciato senza parole Cristian L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : L’azienda con spogliatoi separati per italiani e stranieri. Il titolare: «È una scelta dei dipendenti» - Ely_Vally : @chia_re_tta @Blackmb7passi Azienda di Forlì ... che vergogna. Mi segno il nome di questi romagnoli degeneri. #vergogna - QuotidianPost : Forlì, azienda separa spogliatoi italiani dagli stranieri - CatelliRossella : Forlì, spogliatoi divisi per bianchi e neri. Ma l'azienda nega: 'Diamo ai musulmani uno spazio per pregare'… - fanpage : È bufera sull'azienda -

Ultime Notizie dalla rete : Forlì azienda Forlì, in azienda spogliatoi separati per italiani e stranieri - La ditta: 'Voluto dai dipendenti così che i musulmani possano pregare' Succede in una ditta specializzata in verniciature protettive di Forlì , la 'Plasfor'. La ... L'azienda conferma la separazione degli spogliatoi ma dice che si tratta di 'un favore fatto ai dipendenti'. ...

Forlì, spogliatoi in azienda separati tra italiani e stranieri Durante i contatti tra il rappresentante della Cisl e il datore di lavoro, il secondo ha riferito che nella sua azienda "ci sono spogliatoi per i bianchi e per i neri". Quelle parole sono state fatte ...

Forlì, in azienda spogliatoi separati per italiani e stranieri. Il titolare: «Scelta dei dipendenti» Corriere della Sera Succede in una ditta specializzata in verniciature protettive di, la 'Plasfor'. La ... L'conferma la separazione degli spogliatoi ma dice che si tratta di 'un favore fatto ai dipendenti'. ...Durante i contatti tra il rappresentante della Cisl e il datore di lavoro, il secondo ha riferito che nella sua"ci sono spogliatoi per i bianchi e per i neri". Quelle parole sono state fatte ...