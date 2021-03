Forattini | 90 anni da irriverente | “La satira per la sinistra è un problema | non sanno ridere…”

(Di sabato 13 marzo 2021) Giorgiocompie 90. Domani il celebre vignettista e disegnatore spegnerà 90 candeline nella sua Milano. E ieri Strisica la notizia lo ha celebrato con una intervista ritratto che, in un video di tre minuti, riassume quasi un secolo di vita e proficui decenni di strisce satiriche e commenti che hanno raccontato e commentato la storia del Belpaese. Vizi privati e pubbliche virtù dei protagonisti della nostra storia politica, cheha tratteggiato in punta di matita, lasciando filtrare dal disegno l’occhio critico dell’osservatore disincantato almeno quanto sollecito nel denunciare o sottolineare scandali e drammi che hanno segnato il cammino di una nazione. Mezzo secolo di storia del costume e della politica di casa nostra: dai fasti e dalle nefandezze della Prima Repubblica a oggi. Giorgio ...

Giorgiocompie novant'. Avevo già avuto la fortuna di intervistare il Maestro della satira italiana nella sua bellissima casa di Milano (una delle tre, oltre a quella di Roma e Parigi). ...Dunque, ci aspettiamo che agisca presto in questo senso " conclude" Inoltre, abbiamo sollecitato la Giunta a tener conto anche della particolarità di questidi pandemia, e a ...Frame del video ANSA per i 90 anni di Giorgio Forattini. ROMA. – ”La prima vignetta fu quella nel 1974 dopo la vittoria del referendum sul divorzio, disegnai Fanfani come un tappo (era molto basso) ch ...Renzi fa causa a TPI, parla il grande Giorgio Forattini: “Io per la mia libertà mi farei impiccare”. Intervista di Luca Telese ...