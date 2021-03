Estremamente fragili, cambiano i parametri. Prenotazioni da lunedì (Di sabato 13 marzo 2021) I parametri per definire le persone che, per patologia, hanno il più alto rischio di contrarre il virus o subirne le più gravi conseguenze sono arrivate dal ministero solo nella tarda serata di venerdì Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 13 marzo 2021) Iper definire le persone che, per patologia, hanno il più alto rischio di contrarre il virus o subirne le più gravi conseguenze sono arrivate dal ministero solo nella tarda serata di venerdì

Advertising

LivornoPress : Covid, persone estremamente fragili: da domani al via le prenotazioni dei vaccini - infoitsalute : Vaccinazioni Covid, portale degli 'estremamente fragili' online da lunedì - infoitinterno : Covid-19, il portale per le vaccinazioni degli ''estremamente fragili'' on line dal 15 marzo - Agipress : #Vaccini, il nuovo elenco degli 'estremamente fragili' | AGIPRESS Agenzia di stampa toscana - arezzoweb : Covid-19, il portale per le vaccinazioni degli ‘estremamente fragili’ on line dal 15 marzo -