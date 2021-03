Equilibro tra sicurezza nazionale e settore privato 2.0? In campo il Cfius (Di sabato 13 marzo 2021) Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius) istituito dal presidente Gerald Ford nel 1975 (Executive Order 11858) ricopre un ruolo di grande rilievo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti– insieme a ulteriori molteplici istituti e normative – specialmente in un contesto internazionale caratterizzato da crescente un utilizzo politico degli investimenti diretti esteri. L’importanza del Comitato come strumento di politica economica si è affermata in maniera crescente nel corso degli anni. In tal senso, come emerge dell’articolo di John Kabealo per il Geoeconomics Center dell’Atlantic Council, è stata sottolineata l’importanza di estendere l’autorità del Cfius per costruire un bacino informativo comune con altri stakeholder chiave. Il settore ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti () istituito dal presidente Gerald Ford nel 1975 (Executive Order 11858) ricopre un ruolo di grande rilievo per ladegli Stati Uniti– insieme a ulteriori molteplici istituti e normative – specialmente in un contesto intercaratterizzato da crescente un utilizzo politico degli investimenti diretti esteri. L’importanza del Comitato come strumento di politica economica si è affermata in maniera crescente nel corso degli anni. In tal senso, come emerge dell’articolo di John Kabealo per il Geoeconomics Center dell’Atlantic Council, è stata sottolineata l’importanza di estendere l’autorità delper costruire un bacino informativo comune con altri stakeholder chiave. Il...

Advertising

formichenews : Equilibro tra sicurezza nazionale e settore privato 2.0? In campo il Cfius Davanti alle minacce russa e cinese, ru… - infoitsport : America's Cup 2021, l'equilibro non si spezza: è 3-3 tra Luna Rossa e Team New Zealand - angiuoniluigi : RT @leggoit: America's Cup 2021, l'equilibro non si spezza: è 3-3 tra Luna Rossa e Team New Zealand - leggoit : America's Cup 2021, l'equilibro non si spezza: è 3-3 tra Luna Rossa e Team New Zealand - SWEATXANGEL : @wlepizzette quel computer è in equilibro quanto la mia voglia di bere tra un po cade, è anche io...ma io in un bicchiere di vodka -