Bologna | Mihajlovic | “Con la Sampdoria dipende solo da noi Mio futuro? Penso al presente”

(Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia di, il tecnico dei felsinei Sinisaha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Una gara speciale visti anche i tanti rumors che starebbero accostando il mister serbo proprio ai blucerchiati.versocaption id="attachment 1058223" align="alignnone" width="628", Getty Images/caption"Hanno molte soluzioni. Possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso. Ma noi ci siamo preparati bene, al di là della loro bravura. Io cerco di lavorare sempre sulla mia squadra, poco sull’avversario", ha spiegato. "Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati ...

Dipende da noi ? L'ex tecnico vincitutto nel volley ha insomma aiutatoa preparare una gara che è spartiacque: vincere con la Sampdoria darebbe alla classifica un altro peso. Più leggero. '...L'allenatore delin conferenza: "Dopo una partita se vai a ballare non sei stanco, ma ti liberi dal punto di vista mentale. Serve mettere dei limiti" Sinisa, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria , soffermandosi sull'impatto della tecnologia sui giocatori."Il mio futuro è domani, io sono concentrato per vincere e finire bene il campionato. Poi ci sarà tempo per parlare di tutto".Mihajlovic verso Bologna-Sampdoria Mihajlovic, “Hanno molte soluzioni. Possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso. Ma noi ci siamo preparati bene, al ...