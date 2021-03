Anticipazioni Uomini e Donne | Gero lascia il programma Samantha sconvolta

Advertising

antonellaa262 : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione dell’11 marzo. Samantha è sconvolta per la decisione di Gero di lasciare… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma cade dalle scale - SerieTvserie : Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma cade dalle scale - tvblogit : Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma cade dalle scale - peppe844 : RT @BITCHYFit: Gemma Galgani cade dalle scale di Uomini e Donne e si ferisce: anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e donne: la caduta di Gemma Come di consueto, il forum "il Vicolo delle News" è riuscito a fornire alcuneesclusive su quello che vedremo la settimana prossima in TV. Nella ...Ledie Donne E ancora: 'Tina ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e riuscendo a camminare non è accaduto nulla di grave, nonostante ciò la dama ...Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di venerdì 12 marzo riservano diverse novità. Secondo le indiscrezioni riportate dal Vicolo delle news, Gemma Galgani dopo aver trascorso l ...Nell'ultima registrazione di Uomini e donne incidente per Gemma, che si è sbucciata le ginocchia cadendo dalle scale ...