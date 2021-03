VIDEO Luna Rossa-New Zealand 2-2: highlights e sintesi seconda giornata. Decisive partenze ed errori (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand è in perfetta parità: 2-2 nel match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-3 grazie a una spettacolare partenza con cui ha messo subito in crisi gli avversari, relegandoli nei propri rifiuti e andando poi a trionfare. Nella regata successiva, invece, i Kiwi sono stati più incisivi allo start e hanno preso il lato giusto del campo di regata, mentre Team Prada Pirelli è stata costretta a inseguire fino a un enorme errore nel finale del primo tratto di poppa, quando Francesco Bruni ha sbagliato a schiacciare il bottone dei foil e il distacco è aumentato a dismisura. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle gare di oggi in America’s Cup. VIDEO highlights AMERICA’S CUP, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)-Team Newè in perfetta parità: 2-2 nel match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-3 grazie a una spettacolare partenza con cui ha messo subito in crisi gli avversari, relegandoli nei propri rifiuti e andando poi a trionfare. Nella regata successiva, invece, i Kiwi sono stati più incisivi allo start e hanno preso il lato giusto del campo di regata, mentre Team Prada Pirelli è stata costretta a inseguire fino a un enorme errore nel finale del primo tratto di poppa, quando Francesco Bruni ha sbagliato a schiacciare il bottone dei foil e il distacco è aumentato a dismisura. Di seguito ilcon glie ladelle gare di oggi in America’s Cup.AMERICA’S CUP, ...

Advertising

IlContiAndrea : Complimenti a #RoccoHunt che con 'A un paso de la luna', in duetto con Ana Mena, conquista la vetta della classific… - SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - jimaigehorn : RT @knack21563: Luna Rival @LoupRival Anal - mi_oro13 : RT @ildongoli: Questa notte tutti insieme, Forza Luna Rossa !! ???????????? - elmismo_thiago : RT @NSMBabe: Brazzers-Luna Star ??1 -