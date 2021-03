Vaccino AstraZeneca sospeso, ma non nel Lazio: ecco perché (Di venerdì 12 marzo 2021) La somministrazione di migliaia di dosi del Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca è stata sospesa in diverse regioni italiane, ma non nel Lazio. La ragione è data dal fatto che la sospensione riguarda solo le dosi appartenenti al lotto ABV2856, considerato sospetto in seguito a diverse “reazioni avverse gravi“. Precisamente di tratta di 249.600 dosi sospese dall’Aifa. Vaccino AstraZeneca sospeso, ma non nel Lazio Parti del lotto ABV2856 sono state inviate in Sicilia, Basilicata, Trentino, Friuli, Veneto, Puglia e Molise. I tutte queste regioni le somministrazioni di AstraZeneca sono state sospese, almeno fino a quando non verrà fatta chiarezza sul collegamento con le reazioni avverse più gravi, tra cui tre decessi. Per quanto riguarda il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) La somministrazione di migliaia di dosi delanti Covid prodotto daè stata sospesa in diverse regioni italiane, ma non nel. La ragione è data dal fatto che la sospensione riguarda solo le dosi appartenenti al lotto ABV2856, considerato sospetto in seguito a diverse “reazioni avverse gravi“. Precisamente di tratta di 249.600 dosi sospese dall’Aifa., ma non nelParti del lotto ABV2856 sono state inviate in Sicilia, Basilicata, Trentino, Friuli, Veneto, Puglia e Molise. I tutte queste regioni le somministrazioni disono state sospese, almeno fino a quando non verrà fatta chiarezza sul collegamento con le reazioni avverse più gravi, tra cui tre decessi. Per quanto riguarda il ...

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - bgRimini : #Vaccino sospetto | “In Gran Bretagna funziona” | Bagnino ecosostenibile | L’agenzia del farmaco italiana ha deciso… - laGigogin : Campania, paura per AstraZeneca: la Regione sospende il vaccino -