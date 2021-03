Tommaso Zorzi sarà un opinionista de L’Isola dei Famosi | è ufficiale | l’annuncio

(Di venerdì 12 marzo 2021)deiriprenderà la sua messa in onda dopo due anni di stop lunedì 15 marzo 2021. Al timone di questa nuova edizione ciIlary Blasi, come già annunciato da tempo, e al suo fianco ciun cast stellare. L’unica questione ancora aperta sembrava essere quella degli opinionisti. Eppure, nelle ultime ore, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

, a quanto pare, sarebbe riuscito a spuntarla: sarà anche lui un opinionista del reality show L'Isola dei Famosi 2021 in partenza dal prossimo lunedì 15 marzo nella prima serata di ...Il vincitore del GF Vip 5 pare ci abbia ripensato: ha accettato di partecipare alla nuova edizione del reality, affiancando la Blasi in ...Forti critiche per la partecipazione dell’ex “pasionaria” di Alitalia, che si è più volte dichiarata contraria al vaccino anti Covid-19 ...Avrebbe dovuto esserci invece Elettra Lamborghini, ma proprio in queste ore è diffusa la notizia della sua positività al Covid. Al via lunedì 15 marzo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà ...