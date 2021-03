Tecnica MotoGP | i freni rivoluzionari di Brembo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il congelamento del regolamento tecnico non frena la fantasiadella, che introduce novità anche sul fronte dei. Nel corso dei test in Qatar laha portato una soluzione che rivoluziona il mondo dei sistemi frenanti della classe regina. Parliamo dei primi dischi ventilati mai apparsi su un impianto con dischi in fibra di carbonio. Cerchiamo di scoprire come sono fatti, la loro funzione e soprattutto la loro applicazione. Test Qatar, day 4: la resurrezione della Yamaha Come sono i dischi ventilati dei? Ispirandosi alle quattro ruote, dove hanno tonnellate di esperienza dalla F1 alla Indycar e persino nella NASCAR, laha studiato una soluzione interessante per la. Il disco che si è visto in ...