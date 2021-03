Quale interesse può esservi nel decidere di cavalcare l’onda bitcoin (Di venerdì 12 marzo 2021) Il valore del bitcoin è estremamente volatile. A confermare questa generalizzata e generalista opinione, basta semplicemente, un comunissimo grafico, leggibile anche al più inesperto. Pur tuttavia, questa sua volatilità estrema affascina e, al contempo, terrorizza, un incredibile numero di investitori. Tant’è che, su questa popolare criptovaluta, l’attenzione da parte dei mass media è sempre quanto mai vigile e pronta ad offrire una infinità di notizie. Decifrare questo investimento insolito è, perciò, non sempre semplice e facile, seppure vi sia una abbondante ed esaustiva informazione. Gran parte degli investitori, difatti, si trova a dover affrontare una problematica che, seppure possa sembrare marginale, nella realtà dei fatti è una questione di non propria agevole soluzione. In effetti, non è facile immaginare un bitcoin. Seppure ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 marzo 2021) Il valore delè estremamente volatile. A confermare questa generalizzata e generalista opinione, basta semplicemente, un comunissimo grafico, leggibile anche al più inesperto. Pur tuttavia, questa sua volatilità estrema affascina e, al contempo, terrorizza, un incredibile numero di investitori. Tant’è che, su questa popolare criptovaluta, l’attenzione da parte dei mass media è sempre quanto mai vigile e pronta ad offrire una infinità di notizie. Decifrare questo investimento insolito è, perciò, non sempre semplice e facile, seppure vi sia una abbondante ed esaustiva informazione. Gran parte degli investitori, difatti, si trova a dover affrontare una problematica che, seppure possa sembrare marginale, nella realtà dei fatti è una questione di non propria agevole soluzione. In effetti, non è facile immaginare un. Seppure ...

Blasco1071 : @unavitainpunta @Camillamariani4 Appunto perché in sovrappopolazione perché puntano a vaccinarci. Quale interesse c… - libe_anna : Non cerca l’unanimità, ma come intende gestire il partito, per andare in quale direzione? Ascolteremo tutti con int… - AlessioBuzzanca : @Paolo_Bargiggia @SerieA Hai qualche interesse sui fondi e i diritti tv? Perché non vedo quale sia la notizia. - luc_sca : @francescatotolo ormai i media italiani sono o veri addetti stampa dell' industria farmaceutica, zerbini totali a o… - LeoFerrarin : @davidallegranti Beppe Sala è un prodotto di Renzi, il quale, come risaputo è in contrapposizione ad Enrico Letta,… -