Pd | Enrico Letta verso la segreteria L' elezione sarà online

(Di venerdì 12 marzo 2021) In appena 12 anni di vita, il Pd conta già otto segretari , di cui quattro effettivi , tre reggenti e un segretario pro tempore . Praticamente i segretari si sono dimessi tutti prima della scadenza ...

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - f_depaoli : RT @davidallegranti: Il buongiorno di Beppe Sala: arriva Enrico Letta e il sindaco di Milano aderisce ai Verdi - ettoremaria : RT @matildesjt: Via @ettoremaria l’ora dei ‘Draghetti'. Benedetto dal Colle, oggi Enrico Letta scioglie la riserva: sarà il nuovo segretari… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Se sarà - come sembra -il prossimo segretario del Pd , vorrà dire che verrà eletto all'interno dell'Assemblea nazionale del Pd , il massimo organismo rappresentativo del partito, e ...'Conho sempre avuto una grande sintonia e sono fiducioso'. Questo il commento dell'ex segretario Pd Nicola Zingaretti sulla possibile conferma - già oggi - dicome suo successore alla ..."Sono convinto che finirà questo bombardamento quotidiano e anche un po' immeritato”. Quanto è accaduto “non c'entra niente col pluralismo e la collegialità”. Lo dichiara ...Per la prima volta l'Assemblea nazionale sarà in videoconferenza. Breve storia di 12 anni di leader dem 'mangiati' dalle correnti ...