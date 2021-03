(Di venerdì 12 marzo 2021) E’ passato un anno interno dall’ultima volta che duei sono affrontate nei Riot Gamesdi Berlino per colpa della pandemia di coronavirus che ha costretto a giocare tutte le sfide da remoto. Ma, esattamente 370 giorni dopo, la lega ha annunciato oggi che letorneranno a sfidarsi a Berlino neidelLEC. Secondo gli studi fatti non ci saranno problemi di sicurezza dato che per isolo duealla volta si recheranno sul luogo. Questo comporterà meno difficoltà a mantenere la distanza di sicurezza e a rispettare tutto il protocollo e le misure ad oggi in vigore. Il Summerinvece tornerà da remoto dato che, con la situazione odierna non è pensabile ospitare ...

esports247_it : Le squadre di LEC si sfideranno in studio per i playoff del 2021 Spring Split - DeugemoTwo : L'eroe che tutte le squadre vorrebbero ma nessuno merita. Tranne i Rogue ovviamente. #LEC -

Risultati, valutazioni e analisi della 6° settimana del League of Legends spring split 2021 della LEC, la lega europea.
Una meta analisi delle bozze competitive in League of Legends mostra come le squadre stiano fallendo nella scelta delle composizioni ...