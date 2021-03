Inter, la Premier su Hakimi: Chelsea e Arsenal pronte a investire (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 marzo 2021 " Domenica l'Inter sarà di scena a Torino contro i granata di Nicola per proseguire la striscia di sette vittorie consecutive che ha lanciato i nerazzurri in vetta con 6 punti ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 marzo 2021 " Domenica l'sarà di scena a Torino contro i granata di Nicola per proseguire la striscia di sette vittorie consecutive che ha lanciato i nerazzurri in vetta con 6 punti ...

Advertising

akajakaajak : @kravotz Il city 1 miliardo speso e nessuna champions e qualche Premier. La Juve 9 anni. sai quanti sono? il Bayern… - Bubu_Inter : RT @fanpage: Domani il premier parlerà del caso vaccini #AstraZeneca - King_Paolo : @tcarapezza Ha vinto non so quanti scudetti con la Juve giocando discretamente bene, con l’Italia ha fatto un figur… - Frank_Rido : @secieranedved @Kk44951 @ZZiliani Il tuo discorso non ha un filo logico, infatti anche la serie A è un campionato m… - elliott_il : @alexfrosio @FantaCircolo Ogni anno il livello di EL cambia. Poi mi pare che Inter ha incontrato Shakhtar, Leverkus… -