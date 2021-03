Incontrata solo una volta, era arrivato a fingere un funerale: arrestato stalker 35enne (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAtti persecutori, tra cui minacce, furto d’identità ed accessi abusivi ai profili social, regali non graditi e persino un falso funerale di un familiare della vittima. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno – D.C.C. di anni 35 di Atripalda, per atti persecutori, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistemi informatici ed evasione, al termine dell’indagine condotta dagli stessi poliziotti del Commissariato di Battipaglia e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Lo stalker, grazie alla denuncia da parte della vittima, una giovanissima ragazza, è stato arrestato dalla Polizia, ponendo fine ad una grave vicenda, iniziata a gennaio di quest’anno, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAtti persecutori, tra cui minacce, furto d’identità ed accessi abusivi ai profili social, regali non graditi e persino un falsodi un familiare della vittima. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno – D.C.C. di anni 35 di Atripalda, per atti persecutori, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistemi informatici ed evasione, al termine dell’indagine condotta dagli stessi poliziotti del Commissariato di Battipaglia e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Lo, grazie alla denuncia da parte della vittima, una giovanissima ragazza, è statodalla Polizia, ponendo fine ad una grave vicenda, iniziata a gennaio di quest’anno, ...

