Governo diviso sui sostegni. Conte ha lasciato in dote 32 miliardi. Ma per Draghi imprese, lavoratori e famiglie possono ancora attendere (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ministro Federico D’Incà assicura che la settimana prossima il decreto sostegni verrà varato. Ma il ritardo accumulato irrigidisce i partiti. A reagire soprattutto Movimento Cinque Stelle e Liberi e Uguali. Quasi 50 giorni sono trascorsi dal via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio da 32 miliardi varato dal precedente Governo. E gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale del Governo Conte. “Il Paese non può più attendere”, dice l’ex ministra Nunzia Catalfo che ha lasciato un pacchetto di misure dedicate al lavoro, dalle norme per prorogare la Cig al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e alla proroga del Reddito di emergenza. Ma sul testo non è stata raggiunta ancora una sintesi, né tecnica, né politica. Si discute sugli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ministro Federico D’Incà assicura che la settimana prossima il decretoverrà varato. Ma il ritardo accumulato irrigidisce i partiti. A reagire soprattutto Movimento Cinque Stelle e Liberi e Uguali. Quasi 50 giorni sono trascorsi dal via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio da 32varato dal precedente. E gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale del. “Il Paese non può più”, dice l’ex ministra Nunzia Catalfo che haun pacchetto di misure dedicate al lavoro, dalle norme per prorogare la Cig al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e alla proroga del Reddito di emergenza. Ma sul testo non è stata raggiuntauna sintesi, né tecnica, né politica. Si discute sugli ...

