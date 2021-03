Giustizia tributaria, Franco: “Necessario agire per superare criticità” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Una PA ed una Giustizia tributaria più efficienti. Sono questi i driver della ripresa per il Ministro dell’Economia Daniele Franco, che è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario. L’efficienza della Giustizia tributaria “deve essere parte di questo processo”, ha detto il titolare del MEF, affermando che il governo conosce le caratteristiche della Giustizia tributaria ed “intende agire per rafforzarla e superare le criticità”. Franco ha aggiunto che, nell’ambito del PNRR, anche la Giustizia tributaria potrà avvantaggiarsi della digitalizzazione e dell’innovazione. “Le risorse destinate alla transizione digitale per la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Una PA ed unapiù efficienti. Sono questi i driver della ripresa per il Ministro dell’Economia Daniele, che è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario. L’efficienza della“deve essere parte di questo processo”, ha detto il titolare del MEF, affermando che il governo conosce le caratteristiche dellaed “intendeper rafforzarla ele”.ha aggiunto che, nell’ambito del PNRR, anche lapotrà avvantaggiarsi della digitalizzazione e dell’innovazione. “Le risorse destinate alla transizione digitale per la ...

Giustizia tributaria, Franco: Necessario agire per superare criticità

"Maradona non è mai stato un evasore fiscale" La sezione tributaria civile della Suprema Corte presieduta dal giudice ... con il verificarsi di una vera e propria denegata giustizia". Avvocato Pisani, con questa sentenza si chiude una vicenda ...

La sezione tributaria civile della Suprema Corte presieduta dal giudice ... con il verificarsi di una vera e propria denegata giustizia". Avvocato Pisani, con questa sentenza si chiude una vicenda ...