Gianni Morandi ricoverato in ospedale per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi è stato ricoverato ieri sera all’ospedale Bufalini di Cesena per ustioni. Il cantante, 76 anni, stava lavorando ai suoi terreni a San Lazzaro: è caduto nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie, come riporta Ilrestodelcarlino.it. E’ corso subito a casa per chiedere aiuto, poi la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Morandi ha riportato delle ustioni, soprattutto alle mani che ha usato per proteggersi dalla caduta. Sta bene, ha scherzato anche con il medico che lo ha visitato mostrandogli la foto che aveva scattato poco prima. Intorno alle 19, infatti, Morandi aveva postato una foto sul suo profilo Facebook: “Lavori in campagna, finalmente ho trovato i guanti della mia misura”. Scherzava, poco ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021)è statoieri sera all’Bufalini di Cesena per. Il cantante, 76 anni, stava lavorando ai suoi terreni a San Lazzaro: è caduto nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie, come riporta Ilrestodelcarlino.it. E’ corso subito a casa per chiedere aiuto, poi la corsa al pronto soccorso dell’Maggiore.ha riportato delle, soprattutto alle mani che ha usato per proteggersi dalla caduta. Sta bene, ha scherzato anche con il medico che lo ha visitato mostrandogli la foto che aveva scattato poco prima. Intorno alle 19, infatti,aveva postato una foto sul suo profilo Facebook: “Lavori in campagna, finalmente ho trovato i guanti della mia misura”. Scherzava, poco ...

