Enrico Letta segretario Pd Alle 12 | 30 scioglie la riserva E nell’attesa cita Segre |  «Non siate indifferenti»

(Di venerdì 12 marzo 2021)12,30 l’ex premier annuncerà via Twitter se accetterà l’incarico didel partito, in sostituzione di Zingaretti. Il messaggio anticipatore dal Ghetto conzione di Liliana

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - asca56 : RT @PoliticaPerJedi: Enrico Letta è un politico esperto, popolare e rispettato. È stato premier, eurodeputato, deputato, vicesegretario, mi… - agodandaniela : RT @Gladys82012839: Con Letta di nuovo al Pd per quanti anni, a ogni ora del giorno e della notte, sarà ripetuta nuovamente la frase 'Enric… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Alle 12.30 su Twitterrenderà note le sue intenzioni, dopo le sollecitazioni a candidarsi alla guida del Pd in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Nel messaggio, a quanto si apprende, saranno ...L'ex premierha deciso che scioglierà via Twitter, oggi alle 12,30, la riserva sull'accettazione dell'incarico di segretari del Pd, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti .in ...Se, infine , la crisi apertasi nel Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti dovesse chiudersi con la elezione a segretario di Enrico Letta, che Renzi a suo tempo aveva disarcionato da presidente del ...Enrico Letta non ha ancora sciolto la riserva riguardo alla sua candidatura a segretario del Pd che già alcuni ...