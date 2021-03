Elisabetta Gregoraci è una furia: Pierpaolo l’ha combinata grossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci è su tutte le furie. La soubrette calabrese non ha gradito le recenti dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli con il quale ha instaurato un certo feeling al Grande Fratello Vip. "I primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua, diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Lei ha un’altra persona fuori e arrivavano gli aerei sopra il GF. Ho proseguito perché dall’altra parte c’era un interesse, anche se l’ha mascherato, ma c’erano i messaggini sulle mani", ha dichiarato a casa Chi l'ex Velino di Striscia la notizia. "Ringrazio i Gregorelli (i fan ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021)è su tutte le furie. La soubrette calabrese non ha gradito le recenti dichiarazioni diPretelli con il quale ha instaurato un certo feeling al Grande Fratello Vip. "I primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua, diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Lei ha un’altra persona fuori e arrivavano gli aerei sopra il GF. Ho proseguito perché dall’altra parte c’era un interesse, anche semascherato, ma c’erano i messaggini sulle mani", ha dichiarato a casa Chi l'ex Velino di Striscia la notizia. "Ringrazio i Gregorelli (i fan ...

