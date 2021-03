Draghi: “Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie”. Sui vaccini: “Aspettare il proprio turno, come ha fatto Mattarella” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente del Consiglio nel suo intervento nel corso della visita all'hub vaccinale di Fiumicino Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente del Consiglio nel suo intervento nel corso della visita all'hub vaccinale di Fiumicino

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare m… - AmegidAbd : Covid, Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino: “Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie. Per Aifa non c’è l… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… - hogiadato : RT @uzupetru: ???? ZERO DOMANDE E ZERO EMPATIA CRESCONO I CONTAGI E CROLLA LA FIDUCIA NEL GOVERNO +++ IL #M5S STACCHI LA SPINA A QUEST… - bizcommunityit : Draghi: 'Stretta necessaria, ma azione a sostegno delle famiglie' -