Draghi: “Misure necessarie. Presto un nuovo scostamento di bilancio” (Di venerdì 12 marzo 2021) L’intervento del premier Draghi al centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. ROMA – Il premier Draghi è intervenuto durante la sua visita al centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino: “Ne usciremo grazie a tutti coloro che aderiranno a questa campagna vaccinale . A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria ci troviamo di fronte ad una nuova ondata di contagi. Nell’ultima settimana abbiamo registrato più di 150mila nuovi casi “. Le nuove Misure Il presidente del Consiglio ha parlato anche delle decisioni prese per contrastare la pandemia: “Dati e cifre che ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione dei reparti ospedalieri . Sulla base dell’evidenza scientifica il governo ha attuato delle Misure che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate . E’ ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) L’intervento del premieral centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. ROMA – Il premierè intervenuto durante la sua visita al centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino: “Ne usciremo grazie a tutti coloro che aderiranno a questa campagna vaccinale . A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria ci troviamo di fronte ad una nuova ondata di contagi. Nell’ultima settimana abbiamo registrato più di 150mila nuovi casi “. Le nuoveIl presidente del Consiglio ha parlato anche delle decisioni prese per contrastare la pandemia: “Dati e cifre che ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione dei reparti ospedalieri . Sulla base dell’evidenza scientifica il governo ha attuato delleche abbiamo giudicato adeguate e proporzionate . E’ ...

