Davide Devenuto | l’attore di fidanzato di Serena Rossi

(Di venerdì 12 marzo 2021)che abbiamo conosciuto con lo spot nel quale apre la porta enunciando il famoso “Buonaseeeera” oltre che ad essere uno dei protagonisti di “Un Posto Al Sole”, introlre il 48enne romano è legato sentimentalmente ache stasera vedremo alla conduzione di “Canzone Segreta” il nuovo show di Raiuno a partire dalle 21:30. Inizia a studiare recitazione a diciannove anni per poi frequentare la scuola di Beatrice Bracco e con la quale debutta nel 1998 in teatro con Woody Si Racconta. Dopo diversi ruoli secondari tra cinema e tv ed esordito dietro la macchina da presa, entra nel cast di Un Posto Al Sole interpretando il personaggio di Andrea Pergolesi dal 2003 al 2020 anche nella versione estiva Un Posto Al Sole Estate...

Advertising

infoitcultura : Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi? - CronacaSocial : #serenarossi bellissima e bravissima a #sanremo2021, ma chi è il suo compagno? LEGGI ?? - infoitcultura : Davide Devenuto: chi è il marito di Serena Rossi? età, lavoro figlio - infoitcultura : Serena Rossi e Davide Devenuto: ecco come è nato il loro amore – ed il matrimonio - CrinareOmri : Max Gazzé con questo look, di profilo, assomiglia a Davide Devenuto #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Devenuto

YouMovies

Fidanzata cone il figlio Diego Serena Rossi è fidanzata dal 2008 con l'attore, conosciuto sul set di Un posto al sole . Nonostante i tanti anni insieme e la proposta ...... "Imbarazzante e innaturale per me?" Marito e vita privata La bellissima e bravissima attrice, cantante e presentatrice è legata sentimentalmente all'attore, conosciuto sul set di Un ...Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi che stasera torna in onda con la prima serata del nuovo programma tv. Canzone segreta è questo il titolo del nuovo programma che debutta questa sera su Ra ...Cantante, attrice, conduttrice, doppiatrice: Serena Rossi ha tanti talenti, ma il suo primo vero amore rimane sempre la musica.