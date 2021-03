Chi sono le protagoniste dello spin-off di The Boys

Leggi su wired

(Di venerdì 12 marzo 2021) La serie di Amazon Prime Video Thesi è rivelata un successo straordinario. Merito, in primis, dei protagonisti – supereroi politicamente scorretti –, delle scene pulp e delle trovate spettacolari e assurde (sì, stiamo pensando a una certa balena). Un tale riscontro non poteva non portarsi dietro un inevitabile-off: lo scorso ottobre il creatore Eric Kripke ha cominciato a parlare di una serie parallela ambientata nel tipico contesto dei college americani. Nelle scorse ore Variety ha confermato che Amazon Studios sta per ordinarlo ufficialmente; nel frattempoemersi anche i nomi delle dueche guideranno il giovane cast. Si tratta di Lizze Broadway, già vista in The Rookie e Southland, che interpreterà la giovane supereroina Emma; e di Jaz Sinclair, che molti ricordano per il ruolo di ...