Cagliari | Nandez è tornato | la cura Semplici comincia a dare i suoi frutti

Da essere un giocatore insostituibile a diventare uno dei primi responsabili della crisi del Cagliari. Nahitan Nandez ha vissuto un periodo di grande difficoltà in Sardegna. Con l'esonero di Di Francesco, la squadra sarda ha cominciato a mettersi alle spalle la confusione e il disfattismo dei mesi passati. Oggi Nandez è tornato a prendere per mano la squadra, tornando ad essere il giocatore rivelazione che tanto aveva sorpreso l'intera Serie A. Leonardo Semplici lo considera insostituibile nel suo scacchiere. Le posizioni del sudamericano variano in base alle necessità che la partita somministra ai rossoblù e questo comporta anche maggiori responsabilità. Un vero e proprio jolly ritrovato e che ora ha nel mirino i bianconeri della Juventus.

