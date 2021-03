ATP Marsiglia 2021, i risultati del 12 marzo: le semifinali saranno Medvedev-Ebden e Humbert-Herbert (Di sabato 13 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino sono completi i quarti di finale del torneo ATP Marsiglia 2021 di tennis, di categoria 250, che domani vedrà disputarsi le semifinali. Fuori l’unico italiano ancora in tabellone: Jannik Sinner viene eliminato dal russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding, che si impone con un netto 6-2 6-4. Il qualificato australiano Matthew Ebden rimonta ed elimina il russo Karen Khachanov con lo score di 4-6 6-4 6-2, mentre il derby francese premia Ugo Humbert, che batte in rimonta Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 7-5 7-6, infine l’altro transalpino Pierre-Hugues Herbert batte, sempre in rimonta, il greco Stefanos Tsitsipas per 6-7 6-4 6-2. ATP 250 Marsiglia – risultati 12 marzo QUARTI DI ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino sono completi i quarti di finale del torneo ATPdi tennis, di categoria 250, che domani vedrà disputarsi le. Fuori l’unico italiano ancora in tabellone: Jannik Sinner viene eliminato dal russo Daniil, numero 1 del seeding, che si impone con un netto 6-2 6-4. Il qualificato australiano Matthewrimonta ed elimina il russo Karen Khachanov con lo score di 4-6 6-4 6-2, mentre il derby francese premia Ugo, che batte in rimonta Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 7-5 7-6, infine l’altro transalpino Pierre-Huguesbatte, sempre in rimonta, il greco Stefanos Tsitsipas per 6-7 6-4 6-2. ATP 25012QUARTI DI ...

Advertising

lorenzofares : Domani commento, tra le altre, Humbert ???? vs Herbert ???? dall'@open13 di Marsiglia ???? Occhio alle pronunce, dovrò s… - TennisWorldit : Atp Doha - Basilashvili ok dopo la vittoria contro Federer. A Marsiglia ko Tsitsipas - Lagaura_78 : #propagandalive #welikeduel copiata anche dall’atp di Marsiglia!! Ma i vostri cartonati sono decisamente più belli - TiebreaktennisI : ATP Marsiglia: Sfuma la finale da sogno. Tsitsipas fuori, Medvedev batte Sinner e si accomoda in semifinale - oktennis : Grazie ai quarti di Marsiglia da lunedì Jannik Sinner sarà numero 32 del mondo. #ATPMarsiglia @Open13 -