Aifa approva vaccino Johnson & Johnson | a disposizione da metà aprile

ROMA – L'Agenzia italiana del Farmaco ha autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia Covid-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema. Il vaccino sarà dunque messo a disposizione a carico del Sevizio sanitario nazionale. "La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia- si legge in una nota di Aifa- si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell'Ema sull'efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all'85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia".

