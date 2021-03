Yes Day, cosa succederebbe se per un giorno fossero i genitori a obbedire? (Di giovedì 11 marzo 2021) Edgar Ramirez e Jennifer Garner in Yes DayIn Yes Day, il film in arrivo su Netflix il 12 marzo, Allison (Jennifer Garner) è una giovane mamma che ha messo da parte la carriera per occuparsi a tempo pieno dei suoi tre bambini, prendendo alla lettera quelli che dicono che per essere bravi genitori bisogna saper dire tanti no. Il risultato è che i suoi figli – in particolare la preadolescente Katie (L’attrice Jenna Ortega), la considerano una noiosa rompiscatole. Molto più del padre, Carlos, (interpretato da Edgar Ramírez) per il semplice fatto che, avendo lei in mano la gestione della casa, le tocca più spesso l’ingrato compito di stabilire le regole. Tutto cambia il giorno in cui Allison e Carlos vengono a conoscenza dello “Yes Day”, ovvero della possibilità di stabilire un giorno all’anno in cui a decidere tutto sono i figli. Se ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Edgar Ramirez e Jennifer Garner in Yes DayIn Yes Day, il film in arrivo su Netflix il 12 marzo, Allison (Jennifer Garner) è una giovane mamma che ha messo da parte la carriera per occuparsi a tempo pieno dei suoi tre bambini, prendendo alla lettera quelli che dicono che per essere bravibisogna saper dire tanti no. Il risultato è che i suoi figli – in particolare la preadolescente Katie (L’attrice Jenna Ortega), la considerano una noiosa rompiscatole. Molto più del padre, Carlos, (interpretato da Edgar Ramírez) per il semplice fatto che, avendo lei in mano la gestione della casa, le tocca più spesso l’ingrato compito di stabilire le regole. Tutto cambia ilin cui Allison e Carlos vengono a conoscenza dello “Yes Day”, ovvero della possibilità di stabilire unall’anno in cui a decidere tutto sono i figli. Se ...

