Vaccini, la Danimarca sospende l'uso di AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese. Il motivo sarebbero alcuni problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. Al momento non è accertato un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue ma è stato deciso di fare ulteriori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

