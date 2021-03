Ufficiale | Julio Velázquez riparte dal Portogallo È il nuovo allenatore del Maritimo

(Di giovedì 11 marzo 2021)è iltecnico del. Sarà quindi l’ex tecnico dell’Udinese il successore di Milton Mendes alla guida del club che al momento occupa l’ultimo posto nel campionato portoghese, e chiamato perciò a portare in salvo la suo nuova squadra. Per il mister spagnolo un contratto fino a giugno 2022. Si tratta della terza avventura in, dopo quelle con Belenenses e Vitoria Setúbal. La presenza sulla panchina del Marítimo per il derby contro il Nacional per questioni burocratiche non è ancora assicurata, ma già oggi inizierà a dirigere la squadra.é o novo treinador! Bem-vindo mister! #CSVelazquez pic.twitter.com/vi9S0XDzRy — CS Marítimo (@Madeira) March ...

