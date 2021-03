Traffico Roma del 11-03-2021 ore 07:30 (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento Come di consueto in queste ore sono tutte le principali arterie stradali Vercelli a centro città a Roma Nord code sulla via Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto coda anche sulla Salaria da Villa Spada aeroporto dell’Urbe sull’arco Trionfale da via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo anche a Roma Sud abbiamo incolonnamenti sulla via del mare all’altezza di Acilia sulla Pontina dalla bivio con la Colombo a Viale dell’Oceano Atlantico trafficato le rubano della Roma L’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione di Roma su dalla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento Come di consueto in queste ore sono tutte le principali arterie stradali Vercelli a centro città aNord code sulla via Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto coda anche sulla Salaria da Villa Spada aeroporto dell’Urbe sull’arco Trionfale da via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo anche aSud abbiamo incolonnamenti sulla via del mare all’altezza di Acilia sulla Pontina dalla bivio con la Colombo a Viale dell’Oceano Atlantico trafficato le rubano dellaL’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione disu dalla ...

