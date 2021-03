Scarpa d’oro Immobile, la Lazio si complimenta: «Insieme si vince» (Di giovedì 11 marzo 2021) Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Lazio ha voluto complimentarsi ancora una volta con Ciro Immobile Un premio che ha reso fieri non solamente i tifosi della Lazio, ma anche tutti i giocatori che portano ad ogni partita l’aquila sul petto. Per questo, sui social, il club biancoceleste ha voluto celebrare ancora una volta la vittoria della Scarpa d’oro da parte di Ciro Immobile. «Insieme si lavora. Insieme si vince. Ancora complimenti Ciro Immobile» ha scritto la società su Twitter, mostrando un’immagine di tutta la squadra abbracciata attorno al suo bomber durante l’allenamento. ? Insieme si lavora. Insieme si vince. Ancora ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, laha volutorsi ancora una volta con CiroUn premio che ha reso fieri non solamente i tifosi della, ma anche tutti i giocatori che portano ad ogni partita l’aquila sul petto. Per questo, sui social, il club biancoceleste ha voluto celebrare ancora una volta la vittoria dellada parte di Ciro. «si lavora.si. Ancora complimenti Ciro» ha scritto la società su Twitter, mostrando un’immagine di tutta la squadra abbracciata attorno al suo bomber durante l’allenamento. ?si lavora.si. Ancora ...

