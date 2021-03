Roma | Spinazzola | «Dobbiamo restare sul pezzo Attenti allo Shakhtar»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Leonardo, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo: le dichiarazioni Leonardo, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro loDonetsk. «starenelle marcature preventive, i difensori non devono deconcentrarsi. Devonosempre sul, sono rapidissimi e hanno gamba e qualità,fare una grande partita. Gli attaccanti? Non cambia il mio modo di giocare, conta far recapitare la palla nella maniera giusta. Chi giocherà ce la metterà tutta». Leggi su Calcionews24.com

(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar,; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All: Fonseca SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, ...Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale Le formazioni ufficiali di- Shakhtar(3 - 4 - 2 - 1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara,; Pedro, ...Il terzino giallorosso: “Dovremo stare attenti nelle marcature preventive, i nostri difensori devono stare sempre attenti e sul pezzo” Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, ha parlato poco prima de ...ROMA SHAKHTAR INTERVISTE SPINAZZOLA – Tutte le dichiarazioni del giallorosso Leonardo Spinazzola in occasione di Roma-Shakhtar, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.