Roma | Pallotta | Via Petrachi? Chiedete a Fienga Monchi il mio grande sbaglio

(Di giovedì 11 marzo 2021)- Non c'è dubbio, Jamesda ex presidente dellasta parlando della squadra giallorossa più di quando era in carica. L'ex numero uno del club è tornato a rispondere alle domande dei ...

- Non c'è dubbio, Jamesda ex presidente dellasta parlando della squadra giallorossa più di quando era in carica. L'ex numero uno del club è tornato a rispondere alle domande dei ...Commenta per primo Jamesha ripreso a twittare con insistenza e a commentare le vicende legate alla. È successo anche ieri, quando ha dato ragione ad un tifoso che ha identificato nell'ingaggio di Monchi l'...Un altro tifoso gli ha invece fatto notare come Petrachi abbia riparato molti degli errori commessi da Monchi a Roma: “Il suo licenziamento è stato troppo rapido secondo la mia ...L’ex presidente della Roma commenta i tweet di alcuni tifosi e apre un caso Fienga Lontano dalla Capitale ma più vicino che mai al mondo giallorosso. James Pallotta dallo scorso agosto non è più il pr ...