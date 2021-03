“Purtroppo è tutto vero”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’amore non manca ma neppure i dolori. Sono loro a mettere tutto in piazza (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo essere usciti Sossio Aruta e Ursula Bennardo continuano a fare parlare. Solo pochi mesi fa, durante una chiacchierata con Maria De Filippi, Ursula aveva fatto una rivelazione. Sossio vorrebbe un altro figlio: “In tutto ciò Maria ti dico che lui vorrebbe un altro figlio…Sossio junior…”. Una notizia che ha fatto saltare tutti dalla gioia. Tra la coppia le cose vanno a gonfie vele. Ci Sono ancora dei litigi ma niente di insuperabile. “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi Sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato Ursula. A detta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo essere usciticontinuano a fare parlare. Solo pochi mesi fa, durante una chiacchierata con Maria De Filippi,aveva fatto una rivelazione.vorrebbe un altro figlio: “Inciò Maria ti dico che lui vorrebbe un altro figlio…junior…”. Una notizia che ha fatto saltare tutti dalla gioia. Tra la coppia le cose vanno a gonfie vele. Ciancora dei litigi ma niente di insuperabile. “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mimessa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato. A detta di ...

Advertising

riotta : L'assurda campagna vaccinale che ignorava gli anziani per vaccinare i giovani costa all'Italia il record negativo d… - spillthetea90 : Io comprendo la vostra gioia nel vederli ma non comprenderò mai perché vi attaccate a loro mentre fate le foto come… - alessanprudente : RT @alessanprudente: @bon1z Punto importantissimo. Purtroppo chi ci governa conssce bene il concetto di 'Divide et Impera' e fa tutto il po… - Namast70961553 : RT @tino_elle: @CottarelliCPI non solo a Roma anche in tanti paesi lombardi c'è degrado e i sindaci se ne fregano. Quando + di 30 anni fa n… - ___bookworm : @CorneliaHale94 @SpoilerTV Boh, con tutto il rispetto per Lauren Graham ho trovo la serie molto carina anche nella… -