Piazze chiuse, No Dad Campania: “Negato pure gioco oltre scuola” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI bambini sono una delle categorie più colpite dalla pandemia del coronavirus. oltre alle scuole stanno perdendo infatti anche l’attività motoria ed i giochi nelle Piazze e nei parchi pubblici. ”Questo è l’ennesimo, irragionevole e inutile colpo inferto ai diritti di tutti i cittadini campani, in special modo quelli più giovani. I bambini e i ragazzi sono privati ormai da un anno della scuola e ora si vedono Negato anche il gioco e l’attività motoria, colpiti da un provvedimento incomprensibile, che ne calpesta ancora una volta i diritti e ne lede la salute psicofisica, andando ben oltre le disposizioni, pure severissime, del vigente dpcm”. E’ la posizione del Coordinamento Scuole Aperte Campania nel giorno in cui entra in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI bambini sono una delle categorie più colpite dalla pandemia del coronavirus.alle scuole stanno perdendo infatti anche l’attività motoria ed i giochi nellee nei parchi pubblici. ”Questo è l’ennesimo, irragionevole e inutile colpo inferto ai diritti di tutti i cittadini campani, in special modo quelli più giovani. I bambini e i ragazzi sono privati ormai da un anno dellae ora si vedonoanche ile l’attività motoria, colpiti da un provvedimento incomprensibile, che ne calpesta ancora una volta i diritti e ne lede la salute psicofisica, andando benle disposizioni,severissime, del vigente dpcm”. E’ la posizione del Coordinamento Scuole Apertenel giorno in cui entra in ...

