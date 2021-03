Pellegrinaggio fatale | autobus si ribalta e cade in un burrone in Indonesia | muoiono 27 persone

(Di giovedì 11 marzo 2021)mortale in, dove unsi èto ed è caduto in un. A bordo giovani studenti e genitori, il bilancio delle vittime è tragico. Unha perso il controllo ed è caduto in undi 20 metri, nella provincia di Giava Occidentale in. Nel veicolo viaggiavano un gruppo di studenti di un istituto superiore islamico. Il pullman trasportava 66, ragazzi e genitori che li stavano accompagnando in una gita di. Nell’incidente sono morte almeno 27inin, il racconto della sopravvissuta Una sopravvissuta ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrinaggio fatale

Periodico Italiano

...musulmana in, ha perso il controllo colpendo lo spartitraffico ad alta velocità e scontrandosi contro un camion che proveniva nella direzione opposta. Lo schianto è statoper 14 ......- Dittatura last minute (visibile su Prime Video ) ci trasporta nella Romania di quell'anno, ... Inutile ribadire che, al termine di questo strano, i tre ragazzi dovranno fare i ...Il suo corner ha consentito a Gianluca Mancini di insaccare di testa il gol vittoria contro il Genoa. In campo dà sempre tutto e Fonseca non gli consente mai di tirare il fiato ma ...La seconda in una settimana: 3 schiaffi dall’Inter e in mezzo il pari coi blucerchiati. Adesso arriva un altro trittico che il Grifo non può permettersi di fallire: sabato sera al Ferraris c’è l’Udine ...