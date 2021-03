Minacce via social a Mattarella, Conte e Fornero: 10 indagati (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono dieci le persone indagate dalla procura di Roma nell’ ambito dell’inchiesta avviata dopo le Minacce e gli insulti via social ai danni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Polizia di Stato con personale della Polizia Postale e delle Digos territorialmente competenti ha effettuato perquisizioni personali, locali e informatiche a carico di dieci soggetti “residenti in varie località del territorio nazionale per aver avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio - è detto in una nota della Polizia - veicolata sul web anche attraverso gravi Minacce, nei confronti di numerose figure istituzionali ed in particolar modo del Presidente della Repubblica, soprattutto a seguito delle misure adottate per il Contenimento della pandemia”. L’attività di approfondimento investigativo “ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono dieci le persone indagate dalla procura di Roma nell’ ambito dell’inchiesta avviata dopo lee gli insulti viaai danni del Presidente della Repubblica, Sergio. La Polizia di Stato con personale della Polizia Postale e delle Digos territorialmente competenti ha effettuato perquisizioni personali, locali e informatiche a carico di dieci soggetti “residenti in varie località del territorio nazionale per aver avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio - è detto in una nota della Polizia - veicolata sul web anche attraverso gravi, nei confronti di numerose figure istituzionali ed in particolar modo del Presidente della Repubblica, soprattutto a seguito delle misure adottate per ilnimento della pandemia”. L’attività di approfondimento investigativo “ha ...

