Milan, il Napoli tiene d’occhio Dalot in caso di mancato riscatto (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa fra il Milan e il Manchester United per il riscatto di Diogo Dalot. La ricostruzione del caso Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa fra il Milan e il Manchester United per il riscatto di Diogo Dalot. Il portoghese è in prestito secco ai rossoneri e il suo cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che la società rossonera non sembra intenzionata a investire e su cui invece il Napoli potrebbe ottenere uno sconto grazie all’intermediazione di Gabriele Giuffrida con la dirigenza dei Red Devils. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilpotrebbe inserirsi nella trattativa fra ile il Manchester United per ildi Diogo. La ricostruzione delSecondo quanto ricostruito da Tuttosport, ilpotrebbe inserirsi nella trattativa fra ile il Manchester United per ildi Diogo. Il portoghese è in prestito secco ai rossoneri e il suo cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che la società rossonera non sembra intenzionata a investire e su cui invece ilpotrebbe ottenere uno sconto grazie all’intermediazione di Gabriele Giuffrida con la dirigenza dei Red Devils. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Milan-Napoli, Mertens titolare. Osimhen e Lozano a partita in corso - Paroladeltifoso : Napoli, recupero importante in vista del Milan - LjsnWeb : La #Juventus ha fatto un tweet di complimenti al #Porto per il passaggio del turno. I portoghesi hanno ringraziato… - scorelawn : SERIE A 2021/03/08 Internazionale 1 - 0 Atalanta 2021/03/07 Crotone 4 - 2 Torino Fiorentina 3 - 3 Parma Hellas Ve… -