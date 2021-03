(Di giovedì 11 marzo 2021) Laaffronta loDonetsk in Europa League e ci tornano in mente le reti segnate agli ucraini da Pasqualecon la maglia del Vicenza . Il Toro di Sora timbrò il cartellino per ben tre ...

Advertising

sportli26181512 : #Luiso: '#Roma, ti dico come si batte lo #Shakhtar...': L’ex Vicenza torna sulla fantastica Coppa delle Coppe 1997-… -

Ultime Notizie dalla rete : Luiso Roma

Corriere dello Sport.it

Laaffronta lo Shakhtar Donetsk in Europa League e ci tornano in mente le reti segnate agli ucraini da Pasqualecon la maglia del Vicenza . Il Toro di Sora timbrò il cartellino per ben tre ...Eliminata prima la Lazio di Zeman ai quarti (pareggiando 1 - 1 ain 9 uomini dopo la vittoria ... Trascinato dai gol del 'toro', che fu il capocannoniere della manifestazione, arrivò fino in ...